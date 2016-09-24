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Köfte-üzüm yesin vücudu güçlensin

Köfte-üzüm yesin vücudu güçlensin
Mevsim geçişlerinde çocukları salgın hastalıklardan korumak gerekiyor. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Uzman Diyetisyeni Duygu Çetin, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını şöyle anlatıyor:

Balık, bağışıklığı destekler. Haftada en az 1 öğün balık tüketilmesi gerekir.

▼ Yoğurt, kefir gibi mayalı ürünler bağışıklık sistemini güçlendirir.

Portakal, mandalina ve limon C vitamini zenginidir.

▼ Selenyum ve demir çocuğa güç verir. Selenyum; mantar, ciğer, somon ve ton balığında bulunur. Demir ise et, pekmez, yumurta, kuru üzüm ve bakliyatta vardır.
  • 24 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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