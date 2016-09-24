Köfte-üzüm yesin vücudu güçlensin

Mevsim geçişlerinde çocukları salgın hastalıklardan korumak gerekiyor. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Uzman Diyetisyeni Duygu Çetin, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını şöyle anlatıyor:



▼ Balık, bağışıklığı destekler. Haftada en az 1 öğün balık tüketilmesi gerekir.



▼ Yoğurt, kefir gibi mayalı ürünler bağışıklık sistemini güçlendirir.



▼ Portakal, mandalina ve limon C vitamini zenginidir.



▼ Selenyum ve demir çocuğa güç verir. Selenyum; mantar, ciğer, somon ve ton balığında bulunur. Demir ise et, pekmez, yumurta, kuru üzüm ve bakliyatta vardır.