Uykusuzluk ömrü kısaltıyor

Modern yaşam uykuya da darbe vuruyor. Prof. Dr.Necla Özer, yetersiz uykunun kan basıncı ve kalp hızındadeğişikliklere nedenolduğunu ve kardiyovasküler sistemi etkilediğini belirtiyor. "Yetersiz uyku hipertansiyon,obezite, diyabetgelişimini artırmaktadır. Yapılan araştırmalar günde 7 saatten az uyuyanların daha az yaşadığını göstermiştir" diyen Prof. Dr. Özer, şu uyarılarda bulunuyor: "Günde7-8 saat uyuyanlar en uzunyaşarken; 7-8 saatten dahaaz ve daha fazla uyuyanlardaha az yaşamaktadır. Bu durum kısa uyku süresinin kronik hastalıklar, kalp hastalıkları, şişmanlık, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, felç ile ilişkili olmasına bağlanmaktadır. Uyku süresinin az olması ve kalitesiz uykunun şişmanlık, diyabet, hipertansiyonve koroner arterhastalığı gelişimi üzerine etkisi olduğu gösterilmiştir."
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