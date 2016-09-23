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Uykusuzluk ömrü kısaltıyor

Uykusuzluk ömrü kısaltıyor
Modern yaşam uykuya da darbe vuruyor. Prof. Dr. Necla Özer, yetersiz uykunun kan basıncı ve kalp hızında değişikliklere neden olduğunu ve kardiyovasküler sistemi etkilediğini belirtiyor. "Yetersiz uyku hipertansiyon, obezite, diyabet gelişimini artırmaktadır. Yapılan araştırmalar günde 7 saatten az uyuyanların daha az yaşadığını göstermiştir" diyen Prof. Dr. Özer, şu uyarılarda bulunuyor: "Günde 7-8 saat uyuyanlar en uzun yaşarken; 7-8 saatten daha az ve daha fazla uyuyanlar daha az yaşamaktadır. Bu durum kısa uyku süresinin kronik hastalıklar, kalp hastalıkları, şişmanlık, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, felç ile ilişkili olmasına bağlanmaktadır. Uyku süresinin az olması ve kalitesiz uykunun şişmanlık, diyabet, hipertansiyon ve koroner arter hastalığı gelişimi üzerine etkisi olduğu gösterilmiştir."
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