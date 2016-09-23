Hurafelere kanma sağlığını bozma

✖ KAHVALTI OBEZİTEYİ ÖNLER
Kahvaltı obeziteyi önleyen bir öğün değildir. Gün içinde önemli bir öğündür ama kahvaltıda ne tükettiğiniz de bir o kadar önemlidir.
✖ AKŞAM 20.00'DEN SONRA YEMEK YEMEK ŞİŞMANLATIR
Geç yemek yemek uyku düzenizi bozar ama direkt yağa dönüşmez. Hafif ve sağlıklı yemeği kaçta yediğinizin önemi yoktur.
✖ AZ YEMEK MİDEYİ KÜÇÜLTÜR
Midenin küçülmesi yalnızca ameliyat ile olur.
✖ YUMURTADA ÇOK FAZLA KOLESTEROL BULUNUR
1 yumurtada 200 mg kolesterol vardır. Her gün 1 adet tüketebilirsiniz. Yumurtanın içindeki kolesterol gıda ağırlıklı olduğu için günde 2 tanesi zararlı değil.
✖ MADEN SULARI BÖBREK TAŞINA SEBEP OLUR
Maden suları, doğal kaynak suları minerallerden zengindir. Böbrek taşına sebep olmaz ancak kahverengi gazlı içecekler sebep olur.
✖ SAÇLARI KESTİRMEK, DAHA HIZLI UZAMASINA VE DAHA GÜR ÇIKMASINA YARDIMCI OLUR
Yapılan araştırmalara göre kesilen saçlar daha hızlı ya da gür uzamıyor. Kıl genetiği değişmiyor. Saçlarınızı bakım yaparak gürleştirebilirsiniz.
✖ ERİŞKİNLERİN BEBEKLERE GÖRE DAHA FAZLA KEMİKLERİ VARDIR
Bebeklerde yetişkinlere göre daha fazla kemik vardır. Bebek büyüdükçe bazı kemikler birbirine kaynar ve sayı azalır.
✖ ANNE KARNINDA BEBEK NE KADAR BÜYÜK İSE O KADAR SAĞLIKLIDIR
Bebeklerin normal doğum kilosu 2.800 ile 3.500 kg olmalıdır. Daha yüksek kilolar bebeğin ileri yaşlarda kalp büyümesi, şeker hastalığı gibi sağlık sorunlarına yol açar...
✖ YÜKSEK TANSİYON İLAÇ İLE TAMAMEN TEDAVİ EDİLEBİLİR
İlaçlar tansiyonu kontrol altında tutar ancak tamamen iyileşmesine sebep olmaz.
✖ ANNE SÜTÜ İLE BESLENEN BEBEĞE SU DA İÇİRMEK GEREK
Anne sütü bebeğin tüm ihtiyacını karşılar. Su vermeye gerek yoktur.
✖ SAKIZ YUTARSANIZ MİDE-BAĞIRSAKLARA YAPIŞIR VE YILLARCA ORADA KALIR
Yapılan son araştırmalar sakızın temel maddesini oluşturan kimyasalların yüzde 50'sinden fazlasını vücudun tanımadığını gösterdi. Dolayısıyla vücut tanımadığı her maddeye yaptığı gibi dışkı ile atar.
✖ HAPŞIRDIĞINIZDA KALP ATIŞINIZ DURUR...
Hapşırırken karın içi basınç arttığı için hava ciğerlerden güçlü basınçla çıkar. Kalbe giden damarlarda kan basıncı artar ve kalbin gevşedikten sonraki dinlenme süresi milisaniye ölçeğinde uzar. Yani kalp çok kısa bir süreliğine duruyormuş gibi olur. Bu kalbin durması değil dinlenme süresidir.
✖ HAMİLEYKEN 2 KİŞİLİK YEMEK YEMEK ÖNEMLİDİR
Anne adayı sağlıklı ve dengeli beslendiği takdirde hamileliğin 20. haftasına kadar ek bir enerji alımına gerek duymaz. Bu nedenle "2 kişilik beslenmeliyim" diye düşünüp fazla yemek yemeyin.
✖ HAMİLELİK SÜRESİNCE SAÇ BOYATMAK BEBEĞE ZARAR VERİR
Hurafedir; Hamileyken saçları boyamak bebeği etkilemez.
✖ YAKINDAN TV İZLEMEK, GÖZLERİ BOZAR
Televizyonu yakın ya da uzaktan izlemenin görme bozukluğuna yol açtığına ilişkin bir bulgu yoktur.
✖ ZEHİRLİ BİR ŞEY İÇERSENİZ HEMEN KUSMANIZ GEREKİR
Oldukça yaygın bir hurafedir. Kusmaya çalışmak içilmiş olan zehirli maddenin yemek borusundan ikinci kere geçerek zarar vermesine neden olur. Zehirli bir şey içilirse en doğrusu hemen doktora gitmektir.
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