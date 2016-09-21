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nın ‘su’yunu çıkarın

Horlamanın ‘su’yunu çıkarın
Birçok kişinin hayatını kabusa çeviren , çaresiz değil. Uzmanlar hava yollarındaki mukusu azaltan, nefes açan ve horlamayı engelleyen meyve suyu tarifi verdi: "Yarım bardak su, 1/4 limon, 1 adet zencefil, 2 elma ve 2 havucu blendardan geçirin. Uyumadan önce bu meyve suyundan bir bardak için. Aynı zamanda akşam yemeğinde sindirimi zor besinler tüketmemeye gayret gösterin."
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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