Hazımsızlık çekene papatya-rezene

PROBİYOTİK BESİN TAKVİYESİ: Hazmı zorlaştıran besinlerin midede oluşturacağı sorunların önüne geçmek için probiyotik bakteriler bakımından zengin yoğurt, kefir ve ayran tüketilebilir.
POSALI GIDALAR : Yemek yerken doygunluk hissinin oluşabilmesi için mide hacminin yeterli besinle dolması gerekiyor. Bunun sağlanabilmesi de ancak posa içeriği yüksek yiyeceklerin tüketilmesiyle mümkün olabiliyor. Bu nedenle Kurban Bayramı'nda posalı yiyecekleri tercih etmeden sadece et yemek, et tüketiminin haddinden fazla olmasına ve mide sorunlarının ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Buna engel olmak için yemeğe çorba ile başlamak ve sonrasında etin yanında mutlaka sebze ve salata tüketmek önemli.
BAHARATLAR MİDEYİ RAHATLATIYOR: Kimyon, zerdeçal ve karabiber aşırı tüketilmediği sürece sindirime yardımcı olan baharatlar arasında yer alıyor. Bayram yemeklerini bu baharatlarla tatlandırmak hazmı kolaylaştırıyor. Ancak baharatları fazla tüketmek mideye zarar verdiğinden ölçüyü kaçırmamak gerekiyor.
KASILMALARA PAPATYA ÇAYI: Özellikle yemek sonrası mide kasılmalarına ve bağırsakta yaşanan sorunlara karşı karşı papatya etkili oluyor. 1 bardak kaynamış suya eklenerek içilen 1 çay kaşığı kurutulmuş papatya; mide asidinin yemek borusuna kaçmasıyla oluşan yanmayı önlüyor. Ayrıca midedeki iltihap ve tahrişin giderilmesine yardımcı oluyor.
NANE YAPRAĞI ÇİĞNEYİN: Hem taze hem de kuru nane mideyi ve bağırsağı rahatlatırken, şişkinlik sorununun giderilmesine de yardımcı oluyor. Buna ek olarak güçlü bir mikrop öldürücü ve bulantı giderici görevi de görüyor. Yemeklerden sonra taze nane yapraklarını çiğneyerek üzerine 1 bardak su içmek ya da 1 çay kaşığı kuru naneyi 1 fincan kaynar suyla demleyerek tüketmek hazımsızlığı gideriyor.
YEŞİL ÇAY FAYDALI KAFEİNE DİKKAT: Yeşil çay da hazımsızlık için etkili bitki çaylarından. Aynı zamanda şişkinliğe iyi gelen yeşil çay ağır yemeklerden sonra sindirim sistemini rahatlatıyor. Ancak unutulmaması gereken yeşil çayın kafein içerdiği. Bu nedenle çarpıntı problemi olanların ve kafein hassasiyeti olanların yeşil çayı dikkatli tüketmesi gerekiyor.
ŞİŞKİNLİĞİN ÇARESİ : Rezenenin hazımsızlık nedeniyle oluşan gaz problemlerini hafifletici etkisi bulunuyor. Yemeklerden sonra bir fincan içilebilecek rezene çayı, oluşan şişkinliği ve hazımsızlığı gidermeye yardımcı oluyor.
KAHVALTIDA SÖĞÜŞ DOMATESİ İHMAL ETMEYİN
hazımsızlık ve mide rahatsızlıkları yaşamamak için, günün ilk öğünü olan kahvaltıda da doğru seçimler yapmak gerekiyor. Kızartılmış hamur işleri ya da yağlı pastane ürünleri yerine tam buğday, çavdar ya da kepekli undan yapılmış ev yapımı poğaça veya börek tercih edilebilir. Bayram kahvaltılarında kavurma yemek bir ritüelse dikkat etmeniz gereken en önemli şey o gün yeni kesilmiş değil, mutlaka dinlendirilmiş bir eti, yağ eklemeden pişirmektir. Bayram kahvaltısında sadece kalorili ve yağlı gıdalar değil, C vitamini ve posa açısından zengin yeşil yapraklı sebzeler, domates ve biber gibi söğüş sebzeler de tüketmeniz önemli.
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