  1. Tanıtım rekoru
  2. Efsane damat adayı

22 aydır zirvede

22 aydır zirvede
Zirvedeki yerini tam 22 aydır koruyan , istikrarını yine gözler önüne serdi. 15 Temmuz işgal ve ihanetine, milletin ruhu ve gözü ile karşı duran A Haber, Türkiye'nin ciddi araştırma şirketleri KONDA ve A&G'nin araştırmalarına göre halkın yüzde 60'a yakını, darbe girişimi gecesi ve sonrasını bir ay boyunca A Haber- ATV ortak yayınından takip etti.
Etiketler:
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
g&#195;ƒ&#198;’&#195;‚&#194;&#188;lo&#195;ƒ&#226;€&#166;&#195;…&#194;&#184; hanm gÃƒÆ’Ã‚Â¼loÃƒâ€¦Ã…Â¸ hanm

MAŞALLAH..............

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.09.2016 13:18
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar