Yerli helikopter geliyor

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) trafo radyatörü imalatı yapan bir firmanın, yerli helikopter üretimi için Ar-Ge çalışmalarına başladığı bildirildi. Balıkesir Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, OSB'de trafo radyatörü üretimi yapan bir firma, yerli helikopter üretimi için Ar-Ge çalışmalarına başladı.

Açıklamada, ifadelerine yer verilen firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Baydar, havacılık sektörüne de giriş yapmak istediklerini belirtti.

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANACAK

Kocaeli ve Balıkesir'de uzun yıllardır üretim yaptıklarını anlatan Baydar, şunları kaydetti:

"Biz havacılık sektöründe, yerli helikopter üretimiyle ilgili Ar-Ge çalışmaları yapmaya başladık. Balıkesir'de bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Balıkesir ekonomisine ayrı bir ivme kazandırmayı amaçlıyoruz. Bir Amerikan firması ile Türkiye'de imalat için görüşmelerimiz devam ediyor. Balıkesir OSB'de şu anda Amerika'dan getirmiş olduğumuz modeller üzerinde çalışma ve Ar-Ge yapıyoruz. Ayrıca Balıkesir'e kompozit üretimiyle ilgili dünya devi yatırımcı bir firmanın gelmesiyle yerli helikopter çalışmaları daha da hızlanacak."

Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur da firmanın bu atılımının Balıkesir'e ve Türkiye'ye ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.

CİDDİ BİR BAŞARI SAĞLANDI

Hükümetin bu anlamda sanayicilere destek verdiğini ifade eden Uğur, "Savunma sanayi ve havacılık sektöründe son 10 yılda hükümetin vizyon projeleriyle ciddi anlamda başarı sağlandı. Bunun en somut örneği Atak helikopteri ile Altay tankı projelerinin gerçekleşmesidir. Yerli motor üretimini gerçekleştirdiğimizde yüzde 100 yerli, dışa bağımla olmayan bir savunma ve havacılık sektörümüz olacak." değerlendirmesinde bulundu.