Yerli veri depolama sitemi üretildi

Ankaralı bir Ar-Ge firması, savunma ve bankacılık başta olmak üzere kamu ve özel sektör için kritik öneme sahip veri depolama sistemini yerli olanaklarla üretti.

Hacettepe Teknokent'te çalışmalarını sürdüren NGX Storage firmasının Üst Yöneticisi Beyhan Çalışkan, ürünün yüksek teknoloji içerdiğini belirterek, kamu kurumları, bankalar, özel şirketler gibi geniş ölçekli veri tabanına sahip kurumların verilerinin saklanmasına olanak tanıdığını ifade etti.

"BİNLERCE PETABAYTLIK VERİ DEPOLAMA HAVUZU OLUŞTURABİLİYORUZ"

Ürünün exabyte düzeyindeki verileri depolayabildiğinin altını çizen Çalışkan, "Bu anlamda geliştirdiğimiz mimarinin bir sınırı yok ama günümüzdeki donanım üreticilerinin bize sağlayabildiği imkanlar çerçevesinde yüzlerce hatta binlerce petabaytlık veri depolama havuzu oluşturabiliyoruz." dedi.

"TEK YERLİ FİRMAYIZ"

Bir yıl önce TÜBİTAK'a proje sunduklarını ifade eden Çalışkan, şöyle konuştu:

"Sektörün içinden gelen insanlarız ve iş ortaklarımız arasında çok büyük uluslararası firmalar var. Onlara böyle bir iş yaptığımızı söylediğimizde şaşırdılar. Doğu, Ortadoğu ve Afrika bölgesinden bu firmaların programlarına dahil edilen tek firma biziz. Küresel protokolleri bütünleşik olarak sunabilen, petabayt boyutunda genişleyebilen ve aynı mimarileri tamamen flaş sistemlerden oluşabilen veya hibrit flaş ve disklerin aynı sistem içinde yer aldığı katmanlı mimaride sunabilen tek firmayız."

"SALDIRILARI KISA SÜREDE TESPİT EDEBİLİYORUZ"

Çalışkan, geliştirdikleri sistemin veri güvenliği açısından özelliklerine de değinerek, Türkiye'nin satın aldığı bütün cihazların ithal olması sebebiyle bunların içindeki yazılımın tam olarak bilinmediğinin altını çizdi.

Söz konusu cihazlara arayüz haricinde müdahale edilemediğini belirten Çalışkan, "Dışarıdan sızma durumunun bile tespit edilmesi mümkün değil. Bizim yazılımımız tamamen yerli olduğu için sistem üzerinden dışarıya çıkabilecek her türlü veriyi kontrol edebiliyoruz veya dışarıdan gelen saldırıları çok kısa sürede tespit edip önlem alabiliyoruz." diye konuştu.



'AVRUPA'DAN TALEP'

Bu tür sistemlerin küresel fiyatlarının yüksekliğine dikkati çeken Çalışkan, "Biz bu cihazlarla çok rekabetçi fiyatlarla Avrupa ülkelerinden dahi talep alıyoruz ve bu talepler 2-3 milyon dolar civarında." dedi.