Güney Kore teknoloji şirketi Samsung, Galaxy Note 7 cihazlarının alev aldığına ilişkin yeni raporlardan sonra telefon sahiplerinden, konuyla ilgili soruşturma tamamlanana kadar telefonlarını kapatmaları çağrısında bulundu.
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Samsung'un internet sayfasından yapılan açıklamada, şirket, değiştirilen cihazların sorun çıkardığına dair gelen raporların ardından tüm dünyada Galaxy Note 7 satışlarını durdurarak kullanıcılardan telefonlarını kapatmalarını ve kullanmamalarını istedi.
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Şirket tarafından değiştirilenler de dahil tüm Galaxy Note 7 cihazlarının kullanılmaması istenerek cihaz sahiplerine mevcut yasal kanallara başvurma tavsiyesinde bulunulan açıklamada, "En önemli önceliğimiz müşterilerimizin güvenliği olduğundan dünyada tüm toptan ve perakende ortaklarımızdan Galaxy Note 7 satışlarını, soruşturma sonuçlanan kadar durdurmasını istenecek." ifadelerine yer verildi.
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Amerikalı AT&T ve T-Mobile ile merkezi İngiltere'de bulunan Vodafone ve EE iletişim operatör şirketleri, Galaxy Note 7'nin satışını ve değişimini yangın riski nedeniyle durdurma kararı almıştı.
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Samsung, eylül ayında ısınma sorunu nedeniyle milyonlarca telefonu değişim için çağırmış ancak yenilenen cihazların da yangın riski taşıdığı yönünde gelen raporlar üzerine dün Galaxy Note 7'nin üretimini askıya almıştı.
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