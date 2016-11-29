Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasını giyen forvet oyuncusu Leonard Kweuke gelen acı haber ile sarsıldı. ABD'de yaşayan hamile eşi trafik kazasında komaya girdi ve ikiz bebeklerini kaybetti. Olayı duyan takım arkadaşları ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman takım kaptanının evine akın etti.
Taziye ve geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karaman Kamerunlu futbolcunun son haftalarda büyük talihsizlikler yaşadığını belirterek, "Geçen hafta kendisi çok ciddi bir trafik kazası geçirmişti. Dün de hamile eşi kırmızı ışıkta geçen başka bir arabanın çarpması sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede iki çocuğunu kaybetti. Eşinin, arabada bulunan kız arkadaşıyla birlikte hastanede tedavileri sürüyor. Oyuncumuz çok üzgün. Gelişmeleri takip ediyoruz" diye konuştu.
"ÇOK AĞLIYOR"
Karaman, Kweuke'nin kardeşleri ve annesinin Paris'ten ABD'ye geçtiğini ifade ederek, "Eşinin durumunu bir an önce netleştirmemiz lazım. Oyuncumuz çok ağlıyor ve zaman zaman hiç bir şey yapamamanın acısıyla kriz geçiriyor. Bir an önce ailesini buraya getirip az da olsa rahatlatmak istiyoruz. Hem takım hem biz hem şehrimiz yanında olacağız. Moral motivasyon sağlayarak bunu atlatmasını sağlayacağız" diye görüş belirtti.
KWEUKE DE KAZA YAPMIŞTI
Kamerunlu golcü Kweuke de 16 Kasım'da trafik kazası yapmıştı. Rize istikametine giden Kweuke'nin kullandığı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Rize Valiliği karşısında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarpmıştı.
Kamerunlu forvet, ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
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