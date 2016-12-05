Titi’nin gözyaşları

Kolombiya'da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden Brezilya Ligi takımlarından Chapecoense'nin oyuncuları ve teknik heyeti, Kasımpaşa-Galatasaray maçında da unutulmadı.
FORÇA CHAPE TİŞÖRTÜ
Galatasaray takımı, ısınmaya, üzerinde, "Força Chape" yazılı tişörtleri giyerlerken, maç öncesi de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ev sahibi Kasımpaşa'nın Brezilyalısı Titi ise saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Eski arkadaşlarının vefatı üzerine büyük bir üzüntü yaşayan Titi'yi saygı duruşundan sonra Galatasaraylı futbolcular teselli etti. Sosyal medyadakifutbolseverler, Titi'nin üzüntüsüneortak oldu. Titi maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Onları asla unutmayacağım" açıklamasını yaptı.
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