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’nin gözyaşları

için maçtan önce yapılan saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.

Titi’nin gözyaşları
Kolombiya'da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden Brezilya Ligi takımlarından Chapecoense'nin oyuncuları ve teknik heyeti, Kasımpaşa-Galatasaray maçında da unutulmadı.



FORÇA CHAPE TİŞÖRTÜ
Galatasaray takımı, ısınmaya, üzerinde, "Força Chape" yazılı tişörtleri giyerlerken, maç öncesi de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ev sahibi 'nın Brezilyalısı Titi ise saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Eski arkadaşlarının vefatı üzerine büyük bir üzüntü yaşayan 'yi saygı duruşundan sonra Galatasaraylı futbolcular teselli etti. Sosyal medyadaki futbolseverler, Titi'nin üzüntüsüne ortak oldu. Titi maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Onları asla unutmayacağım" açıklamasını yaptı.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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