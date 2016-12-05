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Kırmızı kart daha nasıl olur!

Kırmızı kart daha nasıl olur!
Beşiktaş derbisinin son bölümlerinde oyuna giren ve etkili oyunuyla dikkat çeken , Tosic'in darbesiyle yerde kaldığı pozisyon için "Hakem Beşiktaşlı savunma oyuncusuna sarı kart gösterdi. Kırmızı kart çıkması için ayağımın kırılması mı gerekiyor. Bana yapılan hareket çok sertti" ifadesini kullandı.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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