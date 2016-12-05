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noktayı koydu

Gökhan Gönül noktayı koydu
NTV Spor'a konuşan ve daha sonra tweet atan Gönül, "Eski takım arkadaşlarımla bir problem yaşamadım. Kimseyle sorunum yok. Ben Fenerbahçe'den ayrılık sebeplerimi sezon başı açıkladım. Daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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