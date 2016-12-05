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’den Güneş’e tepki

Fenerbahçe’den Güneş’e tepki
Derbi maçın ardından "Fenerliler Gökhan'a tepki gösteriyor ama bize gelmek isteyen başka futbolcuya sahip çıkıyor" açıklamasına 'den tepki geldi. Resmi siteden yapılan açıklamada "Derin imalar yoluyla futbolcularımızın tamamını zan altında bırakarak gündem değiştirme çabası içerisine girmesi, son derece çirkindir" dedi.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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