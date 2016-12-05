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Fener 'ya gidiyor

Genel Sekreteri Mahmut Uslu bu hafta içinde İtalya’ya gidiyor. Uslu, ’yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Milan kulübü ile kıyasıya bir pazarlığa oturacak.

Fener Sosaya gidiyor
Fenerbahçe yönetimi ocak ayı yaklaşırken 10 numara pozisyonundaki eksikliği gidermek için harekete geçiyor. Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun bu hafta içinde İtalya'ya giderek Beşiktaş'ın eski futbolcusu Sosa için Milan kulübüyle masaya oturacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin Sosa'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya çalışacağı ve Milan kulübüyle çok sıkı bir pazarlığa oturacağı belirtildi.

SOSA SICAK BAKIYOR
Milan'da umduğunu bulamayan 'nın da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı da ifade ediliyor. UEFA ile finansal fair play anlaşması bulunan Fenerbahçe, bu yüzden Sosa'yı hemen satın almayacak. Fenerbahçe'de Sosa'nın transfearinde prüz çıkması durumunda zaman geçirmeden diğer alternatiflere yöneleceği ancak ilk tercihin Sosa olduğu belirtiliyor.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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