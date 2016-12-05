Fenerbahçe yönetimi ocak ayı yaklaşırken 10 numara pozisyonundaki eksikliği gidermek için harekete geçiyor. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun bu hafta içinde İtalya'ya giderek Beşiktaş'ın eski futbolcusu Sosa için Milan kulübüyle masaya oturacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin Sosa'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya çalışacağı ve Milan kulübüyle çok sıkı bir pazarlığa oturacağı belirtildi.
SOSA SICAK BAKIYOR Milan'da umduğunu bulamayan sosa'nın da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı da ifade ediliyor. UEFA ile finansal fair play anlaşması bulunan Fenerbahçe, bu yüzden Sosa'yı hemen satın almayacak. Fenerbahçe'de Sosa'nın transfearinde prüz çıkması durumunda zaman geçirmeden diğer alternatiflere yöneleceği ancak ilk tercihin Sosa olduğu belirtiliyor.
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