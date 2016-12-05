Eren Derdiyok yine kesik yedi!

Galatasaray'ın ligde oynadığı ilk 11 maçın değişmez ismi olan Eren Derdiyok, Bursaspor karşılaşmasının ardından Kasımpaşa müsabakasına da yedekler arasında başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in bu tercihi sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük tepki aldı. Cimbom'un hocası Jan Olde Riekerink, ayrıca Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Chedjou'yu 18'e almadı. Bu isimlerden sadece Chedjou'nun sakatlığı bulunmuyordu. Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink'in oyuncu değişikliklerini son dakikalarda yapması da büyük tepki aldı. Sosyal medya bu değişikliklerle çalkalandı.