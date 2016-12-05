Bu futbol şampiyonluğa yetmez

Sezgin: “Bu oyun şampiyonluk için yeterli değil ama daha iyi olacak. Beşiktaş ile 3, Başakşehir ile 5 puan farkımız kaldı. İnşallah iyi oyunla devam ederiz” Riekerink, "3 puan için mutluyuz... Fakat oyun performansımıza baktığımız zaman çok mutlu olduğumu söyleyemem. Daha etkili olabilirdik" dedi.
Galatasaraylı yönetici Nasuhi Sezgin, Kasımpaşa maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Sezgin, "Bu oyun şampiyonlukiçin yeterli değil ama daha iyiolacak. Galatasaray her zaman daha iyileri yapmış bir takım. Yine öyle olacağını umuyorum. Devre arasından sonra daha hızlı devam ederiz diye umut ediyorum. Galibiyet güzel ama oyundan keyif almadım. Çok keyifli bir maç değildi. Aslında iki taraf için de güzel bir oyun olmadı. Açıkçası ben oyundan keyif almadım ama neticede bir galibiyet aldık. Beşiktaş ile 3, Başakşehir ile de 5 puan farkımız kaldı. İnşallah iyi oyunla devam ederiz. Yarışın içine tekrar ciddi olarak girmiş olduk" dedi.
PERFORMANSIMIZDAN MUTLU DEĞiLiM Aslan'ın hocası Riekerink ise Kasımpaşa maçından sonra, "Kazanmamız gereken, altın değerinde bir maçtan galip ayrıldığımız için mutluyuz. Fakatoyun performansımıza baktığımızzaman mutlu olduğumusöyleyemem. Daha etkili olabilirdik.¨ diyerek galibiyetin kötü oyunun üstünü örtmediğini ifade etti. Riekerink'e sosyal medyada da eleştiriler var.
ASLAN'I YALNIZBIRAKMADILAR Kasımpaşa-Galatasaray maçına ev sahibi ekip taraftarlarının ilgisi düşük oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanStadı'nda ev sahibi takım tribünlerinde önemli boşluklar vardı. 1500 Galatasaraytaraftarları ise takımlarına destek verdi.
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