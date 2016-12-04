Kör dövüşü!

Yılın son büyük maçından büyük hayalkırıklığı çıktı... Ezeli rakipler toplam 42 faul yaparken ne pozisyona girdiler, ne de isabetli şut çekebildiler. Fener’in Kadıköy’de rakibine karşı yenilmezlik serisi 12 yıla çıkarken, Beşiktaş namağlup ünvanını sürdürdü.
Derbide ne futbol var ne de gol!.. SüperLig'de haftanın maçında Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kadıköy'de 0-0 berabere kalırken, oynanan futbol büyük hayal kırıklığı yarattı. Kanarya'nın rakibine karşı evindeki yenilmezlik serisi 12 yıla çıkarken, Kartal da namağlup ünvanını korudu... 5. dakikada Hasan Ali'nin ortasında kaleci Fabricio topu Van Persie'den önce iki hamlede kontrol etti. 30. dakikada Beşiktaş ceza sahasında büyük bir karambol oluştu. Atiba'nın kısa düşen kafa vuruşuna gelişine Skrtel vurdu. Ama yakın mesafeden çekilen şut üstten auta gitti. İlk devre böylece 0-0 sona erdi. 48. dakikada ceza sahasında Van Persie topu göğsüyle kontrol etti fakat sağ ayağıyla istediği gibi vuramadı.
HEYECAN BÜYÜK, FUTBOL ÇOK KISIR 57. dakikada Van Persie'nin savunma arkasına şık pasında Josef ceza sahasında gelişine vurdu, top yandan auta gitti. 63. dakikada Oğuzhan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan çıkan Marcelo'nun kafası isabetli olmadı. 77. dakikada VolkanŞen defansın arkasına iyi sarktı. Müsait pozisyonda yaptığı orta savunmadan sekip Fabri'de kaldı. 90+2. dakikada Cenk uzun topa hareketlendi. Kalesinden çıkan Volkan uçan kafayla tehlikeyi önledi. Kalan dakikalarda skor değişmeyince derbiden kazanan çıkmadı.
10 YIL SONRA İLK KEZ0-0 BERABERE! Sonucu büyük bir merakla beklenen derbiden uzun bir aradan sonra golsüz beraberlik çıktı... 0-0 berabere kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın en son 19 Kasım2006'daki derbisi golsüz eşitlikle sona ermişti.
ŞAŞIRTTILAR!
Son yıllarda hep bol gollü, pozisyonlu derbiler oynayan ezeli rakipler bu kez futbolseverleri şaşırttı... Başakşehir'in ardından takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş da böylece puan kaybı yaşadı.
DERBİ BERABERE BİTTİCİMBOM SEVİNDİ
Kadıköy'deki derbiden çıkan beraberlik en çok Galatasaray'a yaradı... Sarı- Kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in puan kaybettiği haftada bu akşam Kasımpaşa'yı yenerse yeniden zirve yarışına ortak olacak. Cimbom kazanması halinde Fener'in üzerine çıkacak, Beşiktaş'la farkı 3'e, Başakşehir'le de 5'e indirecek.
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