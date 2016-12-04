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Fener'de Göçek isyanı!

liler, Quaresma ve Tosic’in kırmızı kart görmemesinin ’in eseri olduğunu söylediler. Erman Toroğlu, A Spor'da "Lens'e yapılana kırmızı çıkartmıyorsan hakemlik yapıyorum demeyeceksin" dedi.

Fenerde Göçek isyanı!
Süper Lig'in 13. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'e ciddi tepki var. İlk yarıda ilk fırsatta Simon Kjaer'e sarı kart gösterdiği belirtilen Hüseyin Göçek'in daha sonra Beşiktaşlı futbolcuların daha sert faullerinde elinin cebine gitmediğini ve bu sayede Siyah-Beyazlı takımın oyunda kalmayı başardığını iddia ettiler. Özellikle Ricardo Quaresma'nın 2. sarı karttan atılması gerektiğini söyleyen tribündeki Fenerbahçeli taraftarlar, Dusko Tosic'in 2. yarıda Jeremain Lens'e yaptığı sert faulün dünyanın her yerinde sarı değil kırmızı kart olduğu konusunda birleştiler. Sarı-Lacivertli tarafarlar sanal alemden maçın hakemine yüklenirken Beşiktaş'ın 1 puan almasını Hüseyin Göçek'in yönetimine bağladılar.

ERMAN TOROĞLU: ÇOK NET KIRMIZI KART
A Spor'da yorumculuk yapan Erman Toroğlu, derbinin ardından yaptığı değerlendirmede Tosic'in kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi. Toroğlu, "Eğer Tosic'in Lens'e yaptığı harekete kırmızı kart çıkartmıyorsan ben hakemlik yapıyorum demeyeceksin" ifadesini kullanarak Göçek'i eleştirdi.


BU HAREKETE SARI KART ÇIKTI
Maçtan sonra taraftar hesapları ve spor internet siteleri, sosyal medyada en çok Tosic'in Lens'e yaptığı bu sert faulün fotoğrafını paylaştı. Hakem bu pozisyonun ardından sarı kart göstermekle yetindi.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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