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Fener’de Aatıf sürprizi

Volkan Şen ilk 11’de bekleniyordu. Ancak ’nin sol açık mevkinde Aatıf maça başladı.

Fener’de Aatıf sürprizi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat Çaykur Rizespor maçının 11'ini bozmadı. Volkan Şen'in sol kanatta oynaması beklenirken o mevkide Aatıf görev yaptı. Sakatlığı geçen Jeremain Lens ise 2. yarıda oyuna girdi. Çarşamba gecesi Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanan maçta Aatıf ilk 11'de oynayınca Volkan Şen'in derbide oynayacağı yönünde genel bir kanaat oluşmuştu. Ancak Advocaat, derbide Aatıf'ı ilk 11'de tercih etti. Ama 2. yarıya Volkan başladı.

SKRTEL, AATIF VE LENS DÜN BİR İLKİ YAŞADI
F.Bahçe'nin Slovak stoperi Skrtel ile Faslı oyuncusu Aatıf Chahechouhe, sarı-lacivertli formayla ilk kez Beşiktaş derbisine çıktı. Bu iki futbolcu, sezon başı transfer oldukları sarı-lacivertlilerle Galatasaray'dan sonra Beşiktaş derbisinde de forma şansı buldu. 2. yarıda oyuna giren Lens de Fener formasıyla ilk derbisini oynadı.

JOSEF DE SOUZA YİNE TOP GÖSTERMEDİ
Son haftaların formda oyuncusu Josef de Souza, dün gece Fenerbahçe'nin başarılı oyuncuları arasındaydı. 41 pasın 29'unda isabet sağlayan Brezilyalı futbolcu girdiği 7 ikili mücadelesinin 6'sını kazandı.

MOUSSA SOW İLK KEZ ATAMADI!
Daha önce forma giydiği 7 Beşiktaş derbisinde 8 gol atan Moussa Sow dün gece ilk kez bir Beşiktaş maçında gol atamadı. Sağ kanatta ileriye dönük olarak görev yapan Senegalli yıldız 73. dakikada yerine Lens'e bıraktı.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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