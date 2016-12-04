Fener’de Aatıf sürprizi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat ÇaykurRizespor maçının 11'ini bozmadı. Volkan Şen'in sol kanatta oynaması beklenirken o mevkide Aatıf görev yaptı. Sakatlığı geçen Jeremain Lens ise 2. yarıda oyuna girdi. Çarşamba gecesi Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanan maçta Aatıf ilk 11'de oynayınca Volkan Şen'in derbide oynayacağı yönünde genel bir kanaat oluşmuştu. Ancak Advocaat, derbide Aatıf'ı ilk 11'de tercih etti. Ama 2. yarıya Volkan başladı.
SKRTEL, AATIF VE LENS DÜN BİR İLKİ YAŞADI F.Bahçe'nin Slovakstoperi Skrtel ile Faslıoyuncusu Aatıf Chahechouhe,sarı-lacivertli formaylailk kez Beşiktaş derbisineçıktı. Bu iki futbolcu, sezonbaşı transfer oldukları sarı-lacivertlilerleGalatasaray'dansonra Beşiktaş derbisindede forma şansı buldu. 2.yarıda oyuna giren Lens deFener formasıyla ilk Beşiktaşderbisini oynadı.
JOSEF DE SOUZA YİNETOP GÖSTERMEDİ Son haftaların formda oyuncusu Josef de Souza, dün gece Fenerbahçe'nin başarılı oyuncuları arasındaydı. 41 pasın 29'unda isabet sağlayan Brezilyalı futbolcu girdiği 7 ikili mücadelesinin 6'sını kazandı.
MOUSSA SOWİLK KEZ ATAMADI! Daha önce forma giydiği 7Beşiktaş derbisinde 8 gol atanMoussa Sow dün gece ilk kezbir Beşiktaş maçında gol atamadı.Sağ kanatta ileriye dönük olarakgörev yapan Senegalli yıldız73. dakikada yerine Lens'ebıraktı.
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