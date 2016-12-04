Yol Durumu
  1. Fener'de Göçek isyanı!
  2. Heyecansız bir derbi!

Bu takımda hayat var

Teknik Direktörü , “Sahada her şeyimizi ortaya koyduk. Fenerbahçe’nin geleceği parlak” dedi

Bu takımda hayat var
Derbinin ardından konuşan , "Çekişmeli bir derbi maçı izledik. Harika bir atmosfer vardı. İki iyi takımın maçını izledik. Çok pozisyona giremedik. Defansif anlamda iyiydik. Saha içinde her şeyimizi verdik. Eğer böyle devam edersek Fenerbahçe'nin geleceği parlak" dedi.

HERKES YAŞANANLARI GÖRDÜ...
Advocaat, "Herkes hakemle ilgili bir şeyler söylememi bekliyor ama bir şey söylemeyeceğim; herkesin gördüğünü düşünüyorum" ifadesini de kullandı.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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