Bu takımda hayat var

Derbinin ardından konuşan Advocaat, "Çekişmelibir derbi maçı izledik. Harika bir atmosfervardı. İki iyi takımın maçını izledik. Çok pozisyonagiremedik. Defansif anlamda iyiydik. Sahaiçinde her şeyimizi verdik. Eğer böyle devamedersek Fenerbahçe'nin geleceği parlak" dedi.
HERKES YAŞANANLARI GÖRDÜ...
Advocaat, "Herkes hakemle ilgili birşeyler söylememi bekliyor ama bir şeysöylemeyeceğim; herkesingördüğünü düşünüyorum" ifadesinide kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.