Muharrem Usta camiayı uyardı. Kulüp tarihinin en zor dönemlerinden birini geçirdiklerini söyleyen Trabzonspor Başkanı, "Akyazı Stadı ikinci yarı açılacak. Stadın açılması da ikinci devreye pozitif etki yapacaktır. Her şeyi farkındayız ama maalesef camia olarak bu bedeli ödeyeceğiz. Çok üzgünüz ama ne yapacağımızı biliyoruz. O güzel günleri tekrar görmek istiyorsak; 'Kırmayalım, cesaret verelim.' Ağır hasarlı, engebeli uzun bir yoldayız. Zor olacak hem de çok zor. Ama olsun sizinle başaracağız" dedi.



SORUNLAR ÇOK BÜYÜK

Kulüp için herkesi düşünmeye davet eden Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Gün harman olma günüdür. Ya günlük kararlarla avunup avutacağız. Ya da kızılcık şerbeti içip her tür eleştiriyi sineye çekerek iş planına göre yürüyeceğiz. Takımın sportif alandaki durumuna en çok üzülenlerin başında ben geliyorum. Ancak; hiç bir şey sebepsiz ortaya çıkmaz. Maalesef ekonomik sorunlar daha çok uzun süre yoluna girecek gibi görünmüyor" ifadesini kullandı.



TRANSFERDE 2-4 OYUNCU

DEVRE arasında takımı güçlendireceklerine de vurgu yapan Usta, "Tüm sıkıntılara rağmen devre arasında 2-4 iyi transferle sportif alanda da bir iyileşme olacaktır" diye konuştu.

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DÖVİZİN YÜKSELMESİ BİZİ ETKİLEDİ

Kara deliğin kulübün geleceğini acımasızca yuttuğunu ifade eden Usta, " Döviz kurunun yükselmesinin kulübümüze etkisi yaklaşık 40 milyon TL civarında olmuştur" dedi.