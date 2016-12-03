Şok! Nico Rosberg pistlere veda etti

Henüz 6 gün önce kariyerindeki ilk Formula 1 şampiyonluğunu kazanan Mercedes pilotu Nico Rosberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerine son verdiğini duyurdu.



KARİYERİNİ ZİRVEDE TAMAMLADI

31 yaşındaki pilot, sosyal medya hesabından "25 yıldır yarışın içindeyim ve tek rüyam Formula 1 dünya şampiyonu olmaktı. Sıkı çalışma, acı, fedakarlıklar... Bu benim hedefimdi. Dağıma tırmandım ve zirvedeyim" ifadesini de kullandı.



