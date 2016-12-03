Şok! Nico Rosberg pistlere veda etti

Henüz 6 gün önce kariyerindeki ilk Formula1 şampiyonluğunu kazanan Mercedespilotu Nico Rosberg, sosyal medya hesabındanyaptığı açıklamayla kariyerine son verdiğiniduyurdu.
KARİYERİNİ ZİRVEDE TAMAMLADI
31 yaşındaki pilot, sosyal medya hesabından "25 yıldır yarışın içindeyim ve tek rüyamFormula 1 dünya şampiyonu olmaktı.Sıkı çalışma, acı, fedakarlıklar... Bubenim hedefimdi. Dağıma tırmandım vezirvedeyim" ifadesini de kullandı.
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