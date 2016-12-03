Yol Durumu
  1. Beşiktaş’ın Ziya Beyleri-2. Bölüm
  2. Nevzat Aydın istifa etti!

Şok! pistlere veda etti

6 gün önce Forluma 1’de şampiyon olan , sosyal medya hesabından kariyerine son verdiğini açıkladı

Şok! Nico Rosberg pistlere veda etti
Henüz 6 gün önce kariyerindeki ilk Formula 1 şampiyonluğunu kazanan Mercedes pilotu Nico Rosberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerine son verdiğini duyurdu.

KARİYERİNİ ZİRVEDE TAMAMLADI
31 yaşındaki pilot, sosyal medya hesabından "25 yıldır yarışın içindeyim ve tek rüyam Formula 1 dünya şampiyonu olmaktı. Sıkı çalışma, acı, fedakarlıklar... Bu benim hedefimdi. Dağıma tırmandım ve zirvedeyim" ifadesini de kullandı.
Etiketler:
  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar