Lider Başakşehir Antalya önünde

Süper Lig'de bugün Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin dışında 1 maç daha oynanacak... Lider Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayda Bülent Yıldırım düdük çalacak.