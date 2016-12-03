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Lider Başakşehir Antalya önünde

Lider Başakşehir Antalya önünde
Süper Lig'de bugün Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin dışında 1 maç daha oynanacak... Lider Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayda Bülent Yıldırım düdük çalacak.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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