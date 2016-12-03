Kadıköy’de sıcak temas

Süper Lig'in 13. hatası bu akşam çok önemli bir derbi maça sahne olacak. Süper Lig'de ciddi bir çıkış yakalayan ve zirveye doğru emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, kendisinden 4 puan fazlası olan Beşiktaş'ı Kadıköy'de konuk edecek. Saat 19.00'da start alacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Fenerbahçe'de bu önemli derbi öncesinde sadece İsmail Köybaşı cezalı durumda. Sakatlığı geçen Lens'in de kadroda yer alması bekleniyor. Beşiktaş'ta ise Caner ve Talisca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.