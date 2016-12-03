Güneş’ten 3 emir

Beşiktaş zafere kilitlendi... 11 yıldır kazanamadığı Fenerbahçe deplasmanında bu kez gülmek isteyen Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş yıkım planını belirledi. Dünkü son idmanın ardından geçen sezon Kadıköy'de 2-0 kaybedilen derbinin görüntülerini futbolcularına izlettiren tecrübeli hocanın 3 nokta üzerinde durduğu öğrenildi.



HAKEMLE DiYALOĞA GiRMEYiN

Güneş'in en çok önem verdiği konu psikoloji... Futbolcularından tribünlere kulaklarını kapatmalarını isteyen başarılı teknik adamın, "Hakemle asla diyaloğa girmeyin. Hırslı olmak çok önemli ama asla oyun planının dışına çıkmayın. Siz sakin kalırsanız bu kez rakip sinirlenecektir" ifadesini kullandığı öğrenildi.



MAÇ ZORLU, BİZ DE GÜÇLÜYÜZ!

Çok zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ama Beşiktaş'ın da çok güçlü olduğunu vurgulayan Güneş'in, "Kağıt üzerinde beraberlik de iyi sonuç olabilir. Ama camiamız bizden galibiyet bekliyor. Sadece 3 puana odaklanın" dediği belirlendi. Şenol Güneş skor ve şartlar ne olursa olsun mücadeleyi de bırakmamaları gerektiğini ifade etti.