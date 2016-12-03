Süper Lig'in 13. hatası bu akşam çok önemli bir derbi maça sahne olacak. Süper Lig'de ciddi bir çıkış yakalayan ve zirveye doğru emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, kendisinden 4 puan fazlası olan Beşiktaş'ı Kadıköy'de konuk edecek. Saat 19.00'da start alacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatif, Sow, Alper Potuk, Robin Van Persie
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