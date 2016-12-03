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ile bu akşam 19.00’da Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Hüseyin Göçek’in yöneteceği karşılaşmayı Lig TV canlı yayınlayacak

İşte dev derbinin ilk 11leri
Süper Lig'in 13. hatası bu akşam çok önemli bir derbi maça sahne olacak. Süper Lig'de ciddi bir çıkış yakalayan ve zirveye doğru emin adımlarla ilerleyen , kendisinden 4 puan fazlası olan 'ı Kadıköy'de konuk edecek. Saat 19.00'da start alacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatif, Sow, Alper Potuk, Robin Van Persie

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Atiba, Quaresma, Oğuzhan, Kerim, Cenk
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi 17:58
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