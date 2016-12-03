Trabzonspor’un Türkiye Kupası’nda Gümüşhane’ye yenilmesinin ardından Teknik Direktör Yanal oyuncularla toplantı yaptı. “Taraftar tepkisinde haklı ama kaçmak yok. Bu durumu düzelteceğiz. Düştüğümüz yerden kalkacağız” dedi
Ligde aldığı sıkıntılı sonuçların ardından Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda da Gümüşhanespor'a2-1 mağlup olan Trabzonspor'da eleştirilerin odağındaki isim teknik direktör ErsunYanal oldu. Maçın ardından soyunma odasında oyuncularına bir konuşma yaparak, "Tüm sorumluluk benim. Taraftarlar tepkisinde haklı. Ama kaçmak yok bu durumu düzeltmek için mücadeleye devam edeceğiz" diyen Yanal, ardından oyuncularına söz verdi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın sorumluluğu tek başına almasına tepki gösteren Kaptan Onur ve bazı futbolcular, "Burada bir sorun varsa hepimizden kaynaklanıyor. Aile ortamımız var ancak kazanmayı başaramıyoruz. Birlikte mücadele edip düştüğümüz yerden çıkacağız" dedi.
YANAL ALT KATTA, YÖNETİM ÜST KATTA! 45 dakika süren bu konuşma sırasında Yanal özellikle tüm rakipler karşısında oyunun genelinde daha çok pozisyona girmelerine karşın bunları değerlendiremediklerine vurgu yaptı. Ersun Yanal, stadın alt katında futbolcularla toplantı yaparken, üst katta ise Başkan Muharrem Usta, maça gelen yöneticiler ile bir durum değerlendirmesi yaptı. Alınan saha sonuçlarının can sıkıcı olduğunun vurgulandığı toplantı da teknik direktör değişikliğinin ise bazı yöneticiler tarafından gündeme getirildiği ancak yine de çoğunluğun devam etme yönünde karar kıldığı belirtildi.
BİLAL BAŞAKÇIOĞLUYANAL'INÖNCELİĞİ!
Trabzonlu baba ile Faslı annenin çocuğu olan ve Hollanda'da yıldızı parlayan Bilal Başakçıoğlu, Ersun Yanal'ın radarında... Tecrübeli teknik adam, A Milli Takım'a da çağrılan genç yıldızın devre arasında alınmasını istiyor. Bilal'in de Trabzon'a sıcak baktığı öğrnenildi.
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