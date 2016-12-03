Bizim takım daha avantajlı

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, LİG TV'ye derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Büyük maçların havasının farklı olduğunu ama takım olarak her maça galibiyet parolasıyla çıktıklarını dile getiren yıldız futbolcu, "Derbinin havası biraz farklı. Büyük maçlar sonuçta. Şu anda puan farkı var. Ben bizim takımı avantajlı görüyorum. Hedefimiz kazanmak olacak" dedi.