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Aslan’ın korkusu Kalkavan!

Cimbom, ’ın yönettiği son 8 maçta 1 kez kazanabildi...

Aslan’ın korkusu Kalkavan!
Kasımpaşa maçı öncesinde Galatasaray'da Mete Kalkavan korkusu var... Cimbom, Kalkavan'ın yönettiği son 8 maçta 1 kez kazanabilirken, 5 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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