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Ya Adriano ya

Şenol Güneş ’yu hazır görürse Tosic’i Adriano’nun yerine sol beke çekecek. Aksi halde savunmanın göbeğinde Tosic-Marcelo oynayacak.

Ya Adriano ya Rhodolfo
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesi 11'i 'nun durumuna göre belirleyecek. Maç günü karar verecek olan Güneş, eğer Rhodolfo'yu Marcelo ile birlikte oynatırsa Tosic sol beke geçecek ve Adriano kenara gelecek. Adriano'lu senaryoda ise uzun süredir birlikte oynayan Marcelo-Tosic ikilisi birlikte görev yapacak. Başarılı teknik adamın orta sahada ise Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup üçlüsünü görevlendirmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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