Yol Durumu
  1. Mesut Özil yılın 11’i adayları arasında
  2. Fenerbahçe Real Madrid'i son saniyede yıktı

Türkiye-Finlandiya maçı Antalya'da yapılacak

24 Mart 2017 Cuma günü oynanacak olan maç Finlandiya’da yapılacak

Türkiye-Finlandiya maçı Antalyada yapılacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile oynayacağı maç Antalya'da yapılacak.

MAÇ SAAT 20.00'DE BAŞLAYACAK
Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Finlandiya arasında 24 Mart 2017 Cuma günü oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Antalya Stadı ev sahipliği yapacak.
  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar