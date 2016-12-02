A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile oynayacağı maç Antalya'da yapılacak.
MAÇ SAAT 20.00'DE BAŞLAYACAK
Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Finlandiya arasında 24 Mart 2017 Cuma günü oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Antalya Stadı ev sahipliği yapacak.
Türkiye-Finlandiya maçı Antalya'da yapılacak
24 Mart 2017 Cuma günü oynanacak olan maç Finlandiya’da yapılacak
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile oynayacağı maç Antalya'da yapılacak.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Gazete
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