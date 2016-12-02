Şike kumpasına yönelik iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan iddianame 108 kişiyi kapsıyor ve Sabah.com.tr'nin edindiği bilgiye göre bir numaralı şüpheli Fetullah Gülen.
Sabah.com.tr nin edindiği bilgiye göre şike kumpasını yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından hazırlanan iddianamede bir numaralı şüphelinin fethullahçı terör örgütü (FETÖ) Fethullah Gülen olduğu öğrenildi.
108 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME TAMAMLANDI
Tamamlanan soruşturmada bir numaralı şüpheli Fetullah Gülen'in yanısıra 108 kişi hakkında iddianame hazırlanarak teslim edildi.
Futbolda 5 yıl önce yaşanan şike operasyonu kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 48'i emniyet mensubu 58 şüpheliden 44'ü gözaltına alınmıştı.
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breh anasını topu görse kabak sanar bu gülen ne işi var sporda her tarafı karıştırmış herif
Hala CAS'a gidip Türkiye'yi şikayet eden, alenen ortadaki kumpasa rağmen "Hükümet TFF'ye baskı yapıyor" diyen Trabzonsporlu yalancılara ve FETÖ'cü şarlatanlara gereken ceza verilmeli, şike kumpası ve 15 Temmuz iddianamesine bunların da ismi girmeli!!!
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