Şike kumpasına yönelik iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan iddianame 108 kişiyi kapsıyor ve Sabah.com.tr'nin edindiği bilgiye göre bir numaralı şüpheli Fetullah Gülen.

Sabah.com.tr nin edindiği bilgiye göre şike kumpasını yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından hazırlanan iddianamede bir numaralı şüphelinin fethullahçı terör örgütü (FETÖ) Fethullah Gülen olduğu öğrenildi.

108 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME TAMAMLANDI

Tamamlanan soruşturmada bir numaralı şüpheli Fetullah Gülen'in yanısıra 108 kişi hakkında iddianame hazırlanarak teslim edildi.

Futbolda 5 yıl önce yaşanan şike operasyonu kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 48'i emniyet mensubu 58 şüpheliden 44'ü gözaltına alınmıştı.