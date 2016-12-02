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yılın 11’i adayları arasında

Yılın ilk 11’i için 55 kişilik aday list-e sinde Arsenal’li de

Mesut Özil yılın 11’i adayları arasında
FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından belirlenen "yılın 11'i" için 55 kişilik aday liste açıklandı. Yılın 11'i adayları arasında Türk asıllı Mesut Özil de yer aldı.

9 OCAK'TA AÇIKLANACAK
Yılın 11'i, 9 Ocak 2017'de İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek törenle açıklanacak.
Etiketler:
  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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