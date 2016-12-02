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Hasta yatağından tebrik telefonu

G.Birliği Başkanı Cavcav tedavi gördüğü hastaneden ’ı aradı.

Hasta yatağından tebrik telefonu
Solunum yetmezliği tedavisine evinde devam edilen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Fenerbahçe galibiyeti sonrası telefonla teknik ekip ve futbolcuları kutladı.

GÜZEL BİR HEDİYE VERDİK
Cavcav, "Uzun zamandır kazanamadığımız bir deplasmandan galip gelerek, camiamıza güzel bir hediye verdiklerini söyledim. Ümit Özat ile daha iyi bir takım izleyeceğiz" şeklinde konuştu.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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