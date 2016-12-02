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bundan sonra formayı göremez!

Transferi gündemde olan Kamerunlu yıldızın Elazığspor maçındaki hatası bardağı taşırdı...

Chedjou bundan sonra formayı göremez!
Bu sezon çok kötü bir performans sergileyen ve devre arasında takımdan ayrılacağı konuşulan Aurelien Chedjou bardağı taşırdı... Uzun bir aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Elazığspor maçında forma bulan Kamerunlu stoperin son dakikada yaptırdığı penaltı çok büyük tepki topladı.

TEKLİFLERİ DE GERİ ÇEVİRİYOR
Kulislerde konuşulanlara göre hem teknik patron Riekerink hem de yöneticiler, Chedjou'nun vurdumduymaz tavırlarına çok sinirlendi. Hollandalı hocanın devrenin kalan bölümünde bir daha yıldız futbolcuyu oynatmayı düşünmediği belirtiliyor. Ocak ayında Afrika Kupası'na gitmesi beklenen Chedjou'nun Fransız kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirmesi de yönetimin tepkisini topluyor.
Etiketler:
  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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