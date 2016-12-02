7 Beşiktaşlı için yarın bir ilk gerçekleşecek!

Beşiktaş teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde yeni transferler Adriano Correia, Fabricio Ramirez, Gökhan İnler, Vincent Aboubakar, Gökhan Gönül ile Atınç Nukan ve Ömer Şişmanoğlu siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe derbisinde ilk kez oynayacak.



1.5 SAAT ÇALIŞTILAR

Bu arada Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, dün yaklaşık 1.5 saat süren bir çalışma yaptı. Isınma ve koordinasyon çalışmasınaın ardından antrenman taktik çift kale maçla sona erdi.