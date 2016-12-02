7 Beşiktaşlı için yarın bir ilk gerçekleşecek!

Beşiktaş teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde yeni transferler AdrianoCorreia, Fabricio Ramirez,Gökhan İnler, VincentAboubakar, Gökhan Gönülile Atınç Nukan ve ÖmerŞişmanoğlu siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe derbisinde ilk kez oynayacak.
1.5 SAAT ÇALIŞTILAR
Bu arada Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, dün yaklaşık 1.5 saat süren bir çalışma yaptı. Isınma ve koordinasyon çalışmasınaın ardından antrenman taktik çift kale maçla sona erdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.