Yaya Toure savaşı

Beşiktaş ve F.Bahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. 2 kulüp hem devre arası hem de sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdürürken radarlarına M.City'nin Fildişili futbolcusu Yaya Toure'yi aldı. 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2017 yılının Haziran ayında sona erecek. Bu nedenle bonservis bedeli ödenmeyecek olması transferi cazip kılıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bir süre önce yöneticilerle yaptığı görüşmede Yaya Toure'nin masaya yatırıldığı ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın, "Orta sahanın göbeğinde lider pozisyonunda oynayacak bir oyuncu. Böyle nitelikli bir futbolcuya hayır diyemem. Yaşı 33 olsa da onu gelecek sezon takımımda görmek isterim" dediği belirlendi.



FENERBAHÇE ÖNEMLİ ADIMLAR ATACAK

Beşiktaş Yönetimi'nin Yaya Toure'nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve görüş alışverişinde bulunduğu öne sürüldü. Beşiktaş cephesi Yaya Toure için girişimlerini sürdürürken Fenerbahçe'nin de Fildişili futbolcu için önemli hamleler yaptığı iddia edildi. Teknik Direktör Advocaat'ın da çok istediği Yaya Toure'yi kimseye kaptırmak istemeyen Sarı-Lacivertli yöneticilerin Aralık ayında bu oyuncu için çok önemli adımlar atmayı planladığı öğrenildi.



FORMA YÜZÜ GÖRMÜYOR

Bu sezon M.City'de 7. sezonunu geçiren Yaya Toure sadece 3 karşılaşmada forma giyerken fileleri 2 kez havalandırdı. Guardiola'nın kadroda pek düşünmediği yıldız oyuncu için Beşiktaş ve Fenerbahçe şimdiden devreye girdi.



FİLDİŞİLİ STAR İÇİN SON KARAR HOCASIN

Yaya Toure'nin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağına M.City Teknik Direktörü Guardiola karar verecek. Tecrübeli hocanın kalmasını istemesi halinde Toure ile sezon sonunu beklenmeden sözleşme imzalanması gündeme gelecek.

