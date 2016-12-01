Usta’dan Yanal’a devam sözü

Başkent deplasmanında da iki puan bırakarak düşme hattına iyice yaklaşan Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta duruma el koydu... Usta, üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle hem taraftarın hem de yerel basının hedef tahtasına oturttuğu teknik direktör Ersun Yanal'a sahip çıktı.



BİZ BU YOLA BİRLİKTE ÇIKTIK

Usta'nın bir araya geldiği tecrübeli hocaya, "İddialara kafanı takma. Biz bu yola birlikle çıktık. Bu takımı da birlikte ayağa kaldıracağız. Takımın durumundan tabii ki memnun değiliz. Ama yeniden eski günlere döneceğimize de inancımız tam. Devre arasında yapacağımız takviyelerle tüm sorunları gidereceğiz" ifadesini kullandığı öğrenildi.



İŞİMİ YARIM BIRAKMAM!

Ersun Yanal'ın ise Başkan Usta'nın desteğine teşekkür ettiği ve "Trabzonspor'un puan tablosundaki konumu en çok beni üzüyor. Sizi ve camiayı hayal kırıklığına uğrattım. Fakat ben hiçbir işimi yarım bırakmam. Sizin bu desteğiniz olduğu sürece Trabzonspor'u yeniden düzlüğü çıkarırız" yanıtını verdiği belirlendi. Usta'dan aldığı destekle rahatlayan Ersun Yanal'ın yeniden kalan 4 haftaya konsantre olduğu öğrenildi. Tecrübeli hoca, özellikle Kayseri deplasmanına çok büyük önem veriyor.