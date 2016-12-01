Usta’dan Yanal’a devam sözü

Başkent deplasmanında da iki puan bırakarak düşme hattına iyice yaklaşan Trabzonspor'da Başkan MuharremUsta duruma el koydu... Usta, üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle hem taraftarın hem de yerel basının hedef tahtasına oturttuğu teknik direktör Ersun Yanal'a sahip çıktı.
BİZ BU YOLA BİRLİKTE ÇIKTIK Usta'nın bir araya geldiği tecrübeli hocaya, "İddialarakafanı takma. Biz bu yola birlikleçıktık. Bu takımı da birlikte ayağa kaldıracağız.Takımın durumundan tabii kimemnun değiliz. Ama yeniden eski günleredöneceğimize de inancımız tam. Devre arasındayapacağımız takviyelerle tüm sorunlarıgidereceğiz" ifadesini kullandığı öğrenildi.
İŞİMİ YARIM BIRAKMAM! Ersun Yanal'ın ise Başkan Usta'nın desteğine teşekkür ettiği ve "Trabzonspor'un puan tablosundakikonumu en çok beni üzüyor. Sizive camiayı hayal kırıklığına uğrattım. Fakatben hiçbir işimi yarım bırakmam. Sizin budesteğiniz olduğu sürece Trabzonspor'u yenidendüzlüğü çıkarırız" yanıtını verdiği belirlendi. Usta'dan aldığı destekle rahatlayan ErsunYanal'ın yeniden kalan 4 haftaya konsantre olduğu öğrenildi. Tecrübeli hoca, özellikle Kayseri deplasmanına çok büyük önem veriyor.
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