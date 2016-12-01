Sinan çılgına döndü!

Galatasaray ile Elazığspor arasında oynanan maçın 79. dakikasında Sinan Gümüş oyundan alındı. Bu futbolcunun yerine maça Bruma dahil edildi. Ancak Riekerink'in bu kararı Sinan'ı çılgına döndürmeye yetti. Sarı-Kırmızılı oyuncu kulübeye söylenerek giderken Antrenör Orhan Atik'e dönerek durumdan şikayet etmeyi sürdürdü. Sinan eldivenlerini de yere atarak tepkisine devam etti.



CEZA KAPIDA

Galatasaray'da Adanaspor deplasmanında da benzer bir davranışı Yasin göstermiş ve bu nedenle kadro dışı bırakılmıştı. Sarı-Kırmızılı yönetimin Sinan'ın bu tavrından büyük bir rahatsızlık duyduğu ve ceza vermeye hazırlandığı öğrenildi.