Sinan çılgına döndü!

Galatasaray ile Elazığspor arasında oynanan maçın 79. dakikasında SinanGümüş oyundan alındı. Bu futbolcunun yerine maça Bruma dahil edildi. Ancak Riekerink'in bu kararı Sinan'ı çılgına döndürmeye yetti. Sarı-Kırmızılı oyuncu kulübeye söylenerek giderken Antrenör Orhan Atik'e dönerek durumdan şikayet etmeyi sürdürdü. Sinan eldivenlerini de yere atarak tepkisine devam etti.
CEZA KAPIDA Galatasaray'da Adanaspordeplasmanındada benzer bir davranışıYasin göstermiş ve bunedenle kadro dışı bırakılmıştı.Sarı-Kırmızılıyönetimin Sinan'ın butavrından büyük bir rahatsızlıkduyduğu ve ceza vermeyehazırlandığı öğrenildi.
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