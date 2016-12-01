Efsaneler sahaya çıkacak

Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor ile oynanacak karşılaşma öncesi Bordo-Mavili kulübün efsane futbolcuları gösteri maçı yapacak. Saat 19.00'da başlayacak gösteri maçı nedeniyle Avni Aker Stadı'nın kapılarının 17.30'da açılacağı bildirildi. Trabzonspor Kulübü, hem gösteri hem de kupa maçına taraftarların ilgi göstermesini bekliyor.