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Derbi biletleri 1 saniyede tükendi

Beşiktaş için ayrılan 2 bin biletin 1 saniyede bitmesi çok büyük bir tepkiye yol açtı

Derbi biletleri 1 saniyede tükendi
Beşiktaş ile F.Bahçe cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Dev derbi biletleri, Siyah Beyazlı taraftarlar için ayrılan yaklaşık 2 bin bilet dün saat 14.00'te satışa çıktı. Taraftarlar, bilet satışının açılmasını bekleyişinin ardından büyük bir şokla karşı karşıya kaldı.

KAFA KARIŞTIRDI
Çünkü satışların başlamasıyla birlikte '1 saniye içinde' biletler tükendi ve misafir tribünündeki bütün koltuklar kırmızı olarak gözüktü. Yaşanan bu olay kafa karışıklıklarına neden olurken, Siyah- Beyazlı taraftarlar bu duruma büyük tepki gösterdi.
  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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