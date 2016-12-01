Derbi biletleri 1 saniyede tükendi

Beşiktaş ile F.Bahçe cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Dev derbi biletleri, Siyah Beyazlı taraftarlar için ayrılan yaklaşık 2 bin bilet dün saat 14.00'te satışa çıktı. Taraftarlar, bilet satışının açılmasını bekleyişinin ardından büyük bir şokla karşı karşıya kaldı.



KAFA KARIŞTIRDI

Çünkü satışların başlamasıyla birlikte '1 saniye içinde' biletler tükendi ve misafir tribünündeki bütün koltuklar kırmızı olarak gözüktü. Yaşanan bu olay kafa karışıklıklarına neden olurken, Siyah- Beyazlı taraftarlar bu duruma büyük tepki gösterdi.