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Lens’ten harika haber

Saha koşularına başlayan Lens’in cumartesi gününe kadar hazır olması bekleniyor

Lens’ten harika haber
Fenerbahçe'de 'in Beşiktaş'a karşı oynama ihtimali doğdu. Hollandalı futbolcu antrenmanlara başladı.

KOŞULARA BAŞLADI...
Saha koşularına başlayan Hollandalı futbolcunun cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği hafta boyunca yapılacak kontrollerin ardından netleşecek. 9 Kasım'da Hollanda Milli Takımı'nın maçında sakatlanan Lens'in ilk 11'de olmasa bile 18 kişilik kadroda yer alma ihtimali yüksek.
Etiketler:
  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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