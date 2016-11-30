Lens’ten harika haber

Fenerbahçe'de Jeremain Lens'in Beşiktaş'a karşı oynama ihtimali doğdu. Hollandalı futbolcu antrenmanlara başladı.
KOŞULARA BAŞLADI...
Saha koşularına başlayan Hollandalı futbolcunun cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği hafta boyunca yapılacak kontrollerin ardından netleşecek. 9 Kasım'da HollandaMilli Takımı'nın maçında sakatlanan Lens'in ilk 11'de olmasa bile 18 kişilik kadroda yer alma ihtimali yüksek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.