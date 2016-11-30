Kupa beyi Cimbom sahneye çıkıyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nı en çok müzesine götüren takım olan Galatasaray, E Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam TFF 1. Lig ekibi Elazığspor'u konuk edecek. 18.30'da TT Arena'da oynanacak ve A2'den yayınlanacak. karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Gruptaki diğer maçta ise Tuzla ile Erzincan mücadele edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink bu akşam sahaya yedek ağırlıklı bir kadro çıkaracak. Sarı-Kırmızılılar'ın Cenk, Cavanda, Semih, Chedjou, Linnes, De Jong, Hamit, Sinan, Josue, Yasin, Eren 11'iyle oynaması bekleniyor.
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