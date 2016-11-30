İlk 4 maçta 12 puan almak istiyoruz

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Onur Kıvrak önlerindeki ilk 4 maçta 12 puan almaları durumunda kötü sonuçları biraz olsun unutturacaklarını söyledi.



PROBLEM GÖRMÜYORUM

Bordo-Mavili file bekçisi, "Kayserispor, Adanaspor, Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynadıktan sonra 2016 yılındaki maçları tamamlamış olacağız. Bu maçlardan 12 puan çıkarmaktan başka bir düşüncemiz yok. Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynayacak olmamızı bir problem olarak görmüyorum" ifadesini kullandı.