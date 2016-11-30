Yol Durumu
  1. Kulübüme zorluk çıkarmam!
  2. Gümüşhane hazırlıkları başladı

İlk 4 maçta 12 puan almak istiyoruz

’un tecrübeli oyuncusu , “İlk 4 maçta 12 puan almak istiyoruz” dedi.

İlk 4 maçta 12 puan almak istiyoruz
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Onur Kıvrak önlerindeki ilk 4 maçta 12 puan almaları durumunda kötü sonuçları biraz olsun unutturacaklarını söyledi.

PROBLEM GÖRMÜYORUM
Bordo-Mavili file bekçisi, "Kayserispor, Adanaspor, Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynadıktan sonra 2016 yılındaki maçları tamamlamış olacağız. Bu maçlardan 12 puan çıkarmaktan başka bir düşüncemiz yok. Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynayacak olmamızı bir problem olarak görmüyorum" ifadesini kullandı.
Etiketler: ,
  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar