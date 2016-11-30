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-Gençlerbirli ATV'de

, C Grubu ilk maçında 20.30’da G.Birliği’ni konuk edecek. ATV’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek

Fenerbahçe-Gençlerbirli ATVde
Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakalayarak üst üste 5 maç kazanan ve zirveye doğru adım atan Fenerbahçe, bu gece Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda ilk maçına çıkıyor. Saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda start alacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mehmet Can Hanoğlu ile İlker Takpak yapacak. Cumartesi günü Beşiktaş ile derbi maçı oynayacak olan 'nin yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor.

FARKLI BİR KADRO...
Fenerbahçe'de bugün Fabiano, Fernandao, Neustadter, Ozan ve Salih gibi futbolcuarın oynaması bekleniyor.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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