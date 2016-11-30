Dersimiz Beşiktaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Galatasaray derbisi öncesi yaptığını Beşiktaş derbisinde de tekrarlıyor. Beşiktaş’ın tüm maçk asetlerini tek tek izleyen Hollandalı teknik adam, taktik ve stratejisini şimdiden oluşturmuş durumda
Fenerbahçe, sezonun 2.derbisinde cumartesi günüsahasında konuk edeceğiBeşiktaş derbisine en küçük birdetayı dahi atlamadan hazır olacak!Sarı-Lacivertli ekibin tecrübeliteknik patronu Dick Advocaat,Galatasaray derbisi öncesinde olduğugibi Beşiktaş'ın da tüm maçkasetlerini yardımcılarıyla birliktetek tek izleyerek bu önemli derbininstratejisini kafasında kurmaya başladı.Bunları Sarı-Lacivertli futbocularatek tek anlatmaya da başlayanAdvocaat'ın seyircinin müthişdesteğiyle birlikte özellikle savunmadakapılar toplarla Beşiktaş kalesineçok ani baskınlar düzenlemeyehedeflediği ifade ediliyor.Savunma anlamında ise Oğuzhan,Atiba ve Quaresma üzeride dahaçok baskı kurulacak.
HÜCUMDAKİ DÜZENİN OTURMASI AVANTAJ Lens dışında sakat oyuncusu bulunmayan bu futbolcunun da derbide oynama ihtimali olan Fenerbahçe'deAdvocaat'ın hücumda oldukça fazla seçeneği bulunuyor. Son haftalarda hücumdaki oyun planını ve düzenini oturtan Advocaat, takımının kompakt olma özelliğinden ise taviz vermeyecek. 4-3-3 düzeninde ileri uçtaki kanat oyuncular takım savunmasına maksimum katkıyı verecek. Santrfor RVP olacak. Volkan Şen, Aatıf, Sow ve Lens'ten ikisi kanatlarda görev yapacak.
FENERBAHÇE 2 MAÇA BiRDEN ÇALIŞTI Fenerbahçe Teknik Direktörü bugün Gençlerbirliği ile oynanacak kupa maçında oynatmayı planladığı futbolcularına taktik idman yaptırırken, Beşiktaş derbisine saklayacağı futbolcularına da başka bir program uyguladı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sonunda Advocaat Sarı-Lacivertli futbolcuların çalışma temposundan memnun olduğu görüldü!
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