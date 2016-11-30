Dersimiz Beşiktaş

Fenerbahçe, sezonun 2. derbisinde cumartesi günü sahasında konuk edeceği Beşiktaş derbisine en küçük bir detayı dahi atlamadan hazır olacak! Sarı-Lacivertli ekibin tecrübeli teknik patronu Dick Advocaat, Galatasaray derbisi öncesinde olduğu gibi Beşiktaş'ın da tüm maç kasetlerini yardımcılarıyla birlikte tek tek izleyerek bu önemli derbinin stratejisini kafasında kurmaya başladı. Bunları Sarı-Lacivertli futboculara tek tek anlatmaya da başlayan Advocaat'ın seyircinin müthiş desteğiyle birlikte özellikle savunmada kapılar toplarla Beşiktaş kalesine çok ani baskınlar düzenlemeye hedeflediği ifade ediliyor. Savunma anlamında ise Oğuzhan, Atiba ve Quaresma üzeride daha çok baskı kurulacak.



HÜCUMDAKİ DÜZENİN OTURMASI AVANTAJ

Lens dışında sakat oyuncusu bulunmayan bu futbolcunun da derbide oynama ihtimali olan Fenerbahçe'de Advocaat'ın hücumda oldukça fazla seçeneği bulunuyor. Son haftalarda hücumdaki oyun planını ve düzenini oturtan Advocaat, takımının kompakt olma özelliğinden ise taviz vermeyecek. 4-3-3 düzeninde ileri uçtaki kanat oyuncular takım savunmasına maksimum katkıyı verecek. Santrfor RVP olacak. Volkan Şen, Aatıf, Sow ve Lens'ten ikisi kanatlarda görev yapacak.



FENERBAHÇE 2 MAÇA BiRDEN ÇALIŞTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü bugün Gençlerbirliği ile oynanacak kupa maçında oynatmayı planladığı futbolcularına taktik idman yaptırırken, Beşiktaş derbisine saklayacağı futbolcularına da başka bir program uyguladı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sonunda Advocaat Sarı-Lacivertli futbolcuların çalışma temposundan memnun olduğu görüldü!