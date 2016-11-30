City’de ayın futbolcusu İlkay

İngiltere Premier Lig ekiplerinden ManchesterCity'nin yaz transfer döneminde Almanya'nın BorussiaDortmund takımından 20 milyon sterline renklerinebağladığı İlkay Gündoğan, ekim ayının en iyi futbolcusuödülüne layık görüldü. Ekim ayındaki dört lig maçınınüçünde ilk 11'de sahaya çıkarak 90 dakika mücadele edenTürk asıllı futbolcu, 29 Ekimde 4-0 kazandıkları WestBromwich maçında iki gol ve bir asistlik performansıylagöz doldurmuştu. İlkay, Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 kazanılanBarcelona maçında da iki gol atmayı başarmıştı
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