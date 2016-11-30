City’de ayın futbolcusu İlkay

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yaz transfer döneminde Almanya'nın Borussia Dortmund takımından 20 milyon sterline renklerine bağladığı İlkay Gündoğan, ekim ayının en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü. Ekim ayındaki dört lig maçının üçünde ilk 11'de sahaya çıkarak 90 dakika mücadele eden Türk asıllı futbolcu, 29 Ekimde 4-0 kazandıkları West Bromwich maçında iki gol ve bir asistlik performansıyla göz doldurmuştu. İlkay, Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 kazanılan Barcelona maçında da iki gol atmayı başarmıştı