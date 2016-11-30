Chedjou krizi kapıda

Bu sezon beklenen performansın çok altında kalan AurelienChedjou'nun geleceği belirsizliğini koruyor... Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kamerunlu stoperle devre arasında yollarını ayırarak gelir elde etmek istiyor. Fakat alınan bilgilere göre Chedjou bu fikre karşı çıkıyor. Yıldız futbolcunun, "Sezonsonundabedavaya giderim, daha fazlapara kazanırım" görüşünde olduğu ifade ediliyor.
TEKLİFLERİ REDDEDİYOR Chedjou'nun bu nedenle başta Fransa olmak üzere Çin ve ABD'den gelen teklifleri geri çevirdiği belirlendi. Yıldız futbolcu, ocak ayında büyük ihtimalle Afrika Kupası'na gidecek.
YÖNETİMARAYIŞLARDA! Galatasaray yönetimi, Chedjou'nun satılma ihtimaline karşın stoper arayışlarını sürdürüyor. Kamerunlu yıldızın kararına göre transfer netleşecek.
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