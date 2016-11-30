Yol Durumu
  1. Viking’in yerine sambacı
  2. Göztepe Yiğido’yu yıktı!

Chedjou krizi kapıda

G.Saray, Chedjou’yu devre arası satıp gelir elde etmek istiyor. Fakat yıldız futbolcu “Haziran’da bedavaya giderim, daha fazla kazanırım” diyor...

Chedjou krizi kapıda
Bu sezon beklenen performansın çok altında kalan Aurelien Chedjou'nun geleceği belirsizliğini koruyor... Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kamerunlu stoperle devre arasında yollarını ayırarak gelir elde etmek istiyor. Fakat alınan bilgilere göre Chedjou bu fikre karşı çıkıyor. Yıldız futbolcunun, "Sezon sonunda bedavaya giderim, daha fazla para kazanırım" görüşünde olduğu ifade ediliyor.

TEKLİFLERİ REDDEDİYOR
Chedjou'nun bu nedenle başta Fransa olmak üzere Çin ve ABD'den gelen teklifleri geri çevirdiği belirlendi. Yıldız futbolcu, ocak ayında büyük ihtimalle Afrika Kupası'na gidecek.

YÖNETİM ARAYIŞLARDA!
yönetimi, Chedjou'nun satılma ihtimaline karşın stoper arayışlarını sürdürüyor. Kamerunlu yıldızın kararına göre transfer netleşecek.
Etiketler: ,
  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar