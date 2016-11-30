Başakşehir terledi

Süper Lig lideri MedipolBaşakşehir,Ziraat Türkiye KupasıF Grubu'ndaki ilkmaçında Bölgesel AmatörLig takımı Yeni Amasyaspor'udeplasmanda 1-0yendi. 12. dakikada Cikalleshi'ninsert şutunda kaleciRasim topu ayaklarıylakurtardı. 20. dakikadaEngin'in sağ kanattan sertşutu direğin yanından dışarıçıktı. 35. dakikada Ahmet'inkafa vuruşu üst direktendöndü. ArdındanMetin Kurt'un kafa vuruşuda yan direkten geri geldi.
AMASYASPOR 10 KİŞİ KALDI 57. dakikadakİ Başakşehir atağında Cikalleshi'ye yaptığı sert faul sonrası Ali Fırat, maçın hakemi tarafından, kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. 73. dakikada konuk ekip öne geçti. Bekir'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Cikalleshi'nin şutu ağlarla buluştu: 0-1. Bu gol maçın skorunu belirledi.
AMASYA-BAŞAKŞEHİR 0-1
STAT: 12 Haziran
HAKEMLER: Mustafa İlker ***, Osman Karakaş ***, Hüsnü Emre Çelimli ***
YENİ AMASYA:Rasim **- Kaan *, Ali Fırat **, Muhammet *, Barış **, Muhammet Emin ** (Dk 90+1 Hayrullah), David Simbo *, Ergin **, Ahmet * (Dk.78 Umut Can *) , Metin * (Dk.61 A.Turan **) Engin *
BAŞAKŞEHİR: Ufuk ***- Rotman **, Doka **, Eren Albayrak **, Bekir *, Attamah *, Napoleoni ** (Dk 90+2 Mustafa), Dieng **, Cenk Ahmet ** (Dk.80 Musa), Cikalleshi *** (Dk.80 Okan), M.Pektemek **
GOL : Dk. 73 Cikalleshi (Medipol Başakşehir)
KIRMIZI KART: Ali Fırat (Dk.57 Yeni Amasyaspor)
SARI KARTLAR: Ali Fırat / Napoleoni, Engin, Dieng
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