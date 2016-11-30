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Başakşehir terledi

Başakşehir, amatör lig takımı Amasya’yı tek golle mağlup edebildi.

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'ndaki ilk maçında Bölgesel Amatör Lig takımı Yeni Amasyaspor'u deplasmanda 1-0 yendi. 12. dakikada Cikalleshi'nin sert şutunda kaleci Rasim topu ayaklarıyla kurtardı. 20. dakikada Engin'in sağ kanattan sert şutu direğin yanından dışarı çıktı. 35. dakikada Ahmet'in kafa vuruşu üst direkten döndü. Ardından Metin Kurt'un kafa vuruşu da yan direkten geri geldi.

AMASYASPOR 10 KİŞİ KALDI
57. dakikadakİ Başakşehir atağında Cikalleshi'ye yaptığı sert faul sonrası Ali Fırat, maçın hakemi tarafından, kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. 73. dakikada konuk ekip öne geçti. Bekir'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Cikalleshi'nin şutu ağlarla buluştu: 0-1. Bu gol maçın skorunu belirledi.

AMASYA-BAŞAKŞEHİR 0-1
STAT: 12 Haziran
HAKEMLER: Mustafa İlker ***, Osman Karakaş ***, Hüsnü Emre Çelimli ***
YENİ AMASYA:Rasim **- Kaan *, Ali Fırat **, Muhammet *, Barış **, Muhammet Emin ** (Dk 90+1 Hayrullah), David Simbo *, Ergin **, Ahmet * (Dk.78 Umut Can *) , Metin * (Dk.61 A.Turan **) Engin *
BAŞAKŞEHİR: Ufuk ***- Rotman **, Doka **, Eren Albayrak **, Bekir *, Attamah *, Napoleoni ** (Dk 90+2 Mustafa), Dieng **, Cenk Ahmet ** (Dk.80 Musa), Cikalleshi *** (Dk.80 Okan), M.Pektemek **
GOL : Dk. 73 Cikalleshi ()
KIRMIZI KART: Ali Fırat (Dk.57 Yeni )
SARI KARTLAR: Ali Fırat / Napoleoni, Engin, Dieng
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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